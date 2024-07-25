Java Blog in Chinese

Sep 12, 2024 Post comments count 0 Post likes count 0

Nick Zhu

大家好，欢迎来到 Visual Studio Code for Java 八月更新！在这篇博客中，我们将涵盖重要Gradle 更新、更多用户体验改进以及更好的入门体验，马上开始吧！ Gradle 更新 将 Gradle for Java 添加到 Java 插件包中 一些用户可能已经注意到，最近在 Java 插件包中添加了一个名为“Gradle for Java”的插件，我们想介绍一下这一改动背后的故事。 Gradle for Java 插件是一个专门为 Visual Studio Code 提供 Gradle 支持的工具。长期以来，我们已经在这个插件中陆续了加入新功能，包括 Gradle 的构建服务器。不过，由于它是一个独立的插件，很多 Gradle / Java 开发者很难发现它。因此，我们收集了关于该扩展的反馈，最终决定在最近的版本中将其添加到 Java 插件包中。 然而，在将其添加到插件包之前，我们发现该插件的架构需要一些改进。具体来说，该插件会启动多个 JVM 进程来提供不同的功能，这会占用过多的计算资源。因此，我们决定进行一些优化——简单来说，我们将这些不同的 JVM 进程合并为一个，从而减少了 JVM 进程的数量，并显著降低了使用该扩展时的内存消耗。以下是不同项目大小下的内存消耗对比。 我们希望您喜欢我们在该扩展中提供的 Gradle 功能，如果...