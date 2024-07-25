Java Blog in Chinese
GitHub Copilot app modernization for Java 公共预览版发布
现代化 Java 应用程序并将其迁移到云端，往往是一个复杂、耗时且碎片化的过程。GitHub Copilot app modernization for Java旨在简化并加速这一迁移过程，助力您顺利迈向云端。 该工具现已在 Visual Studio Code Marketplace 上以单一插件包形式公开预览。GitHub Copilot Java app modernization for Java为 Java 升级与现代化提供了智能、可指导的路径——可自动化重复性任务、提升一致性并降低风险。 六大核心价值 1. 智能问题分析与推荐现代化始于洞察。无论是升级 Java 运行时，还是迁移到 Azure，首要步骤是了解您的代码。该工具可分析项目当前状态并生成计划，结合 Azure Migrate 应用代码评估工具（AppCAT）提供上下文感知的修复建议和可操作的推荐，助您从诊断问题转向实际改造。AppCAT 也可作为独立 CLI 工具使用，详见 AppCAT for Java。 2. 专家驱动的代码转换在生成迁移计划后，GitHub Copilot app modernization for Java利用强大的代码转换引擎，融合专家制定的迁移策略与自动化 Java 升级流程。从 Java 8 升级到 Java 21，或迁移到 Azure 服务平台，Copilot 均可精准地应用结构化变更。 ...
VS Code Java中的JavaC支持发布！
大家新年好！我们很高兴宣布，Visual Studio Code Java、JDT 和 JDT-LS 现已部分支持使用 Javac 作为底层编译器。这项支持是红帽和微软经过近一年合作的成果。 此更改旨在确保对最新 Java 特性的及时支持，并使 VS Code 上的 Java 语言支持与常见构建工具（如 Maven、Gradle）更加一致。许多用户希望获得更无缝的开箱即用开发体验，我们相信引入 Javac 是实现这一目标的重要第一步。 用户可以从基于 Javac 的工具中获得以下好处： 请注意，基于 Javac 的 JDT 是 ECJ 编译器的另一选项，并非要完全替代 ECJ。目前，VS Code Java 中的基于 Javac 的支持默认处于关闭状态，可以通过以下方式启用： 目前，基于 Javac 的 VS Code Java 支持在以下方面表现良好：编辑辅助、诊断、快速修复/重构、悬停提示、导航、索引、构建和类文件生成。未来，我们计划实现以下目标： 此计划已在于德国美因茨举办的 OpenCommunity-X 大会上公布。虽然 Javac 支持的开发目前在 JDT-core 分支中进行，但所有工作都会回馈到上游 JDT。随着功能逐步完善，上游集成工作已启动并将持续进...
Java on Azure Tooling的更新 – 2024年10月
大家好，欢迎阅读 Java on Azure 开发人员工具的十月份更新。在本次更新中，我们将介绍针对 IntelliJ IDEA 的 Azure 工具包中 Azure Functions 的托管身份支持（Managed Identity）。此外，我们还将推出一个名为Java on Azure 工具指南的新系列，在第一篇文章中，我们将讨论如何利用 Azure 工具包使用 App Service。我们希望您喜欢这些更新，并享受使用 Azure 工具包的流畅体验。请下载并安装 IntelliJ 的 Azure 工具包。让我们开始吧！ Azure Toolkit for IntelliJ 提升 在Azure Functions上支持Managed Identity 在 8 月份的更新中，我们推出了对 Azure 应用服务的支持，这将帮助开发人员简化应用程序的凭证管理，降低凭证暴露的风险。 在最新版本中，我们还为工具包中的 Azure 函数添加了托管身份支持。该功能为开发人员提供了使用托管身份进行身份验证和访问 Azure 存储等 Azure 资源的灵活性，而无需直接管理凭据。将 Java 应用程序部署到工具包中的 Azure Functions 应用程序时，系统会提示您分配角色以访问 Azure 资源。下面是一个简短的演示。 Azure上的Java 工具指南 欢迎阅读我们的新系列 Azure 上的 Java ...
GitHub Copilot upgrade assistant for Java技术预览发布
随着人工智能和大型语言模型（LLMs）的不断发展，Agent(“智能代理”)和智能代理化工作流程正在迅速成为AI领域的下一个前沿。这些自主系统带来了巨大的好处，它们可以创建计划、执行单个任务、使用外部工具、与用户互动，甚至自行修复错误。 凭借这些功能，代理化工作流程可以解决一些企业客户在开发周期中经常遇到的复杂、关键任务，甚至是一些极其繁琐的任务。对于使用Java的企业客户来说，升级JDK、框架、依赖项等一直是一个挑战。这些挑战覆盖的范围相当地广，开发者可能会需要经常面对重复且繁琐的场景，例如API签名发生变化等等。我们见过一些企业在将代码库从Java 8升级到Java 17时，花费了几天甚至几周的时间，这是一项巨大的资源和人力投入。 今天，我们很高兴宣布GitHub Copilot upgrade assistant Java的技术预览版。这是一个基于AI的解决方案，它使用智能代理化工作流程和多代理框架帮助您更新Java应用程序。通过安装Visual Studio Code插件，您可以从本地Java项目开始，GitHub Copilot将自动处理大部分升级过程。以下是该产品的一些关键功能。 创建一个智能的计划 GitHub Copilot upgrade assistant for Java会分析您当前的项目，并提示用户输入JDK和Maven路径、分支名称等参数。点击“Start(开始)”后，工具将进一...
Java on Visual Studio Code的更新 – 2024年9月
大家好，欢迎来到 Visual Studio Code for Java 的九月更新！在本篇博客中，我们将介绍一些重要的 Spring 功能更新和 Gradle 增强功能，让我们开始吧！ Spring 更新 使用 GitHub Copilot 解释 SpEL 表达式、查询语句和 AOP 切入点表达式 SpEL 表达式、查询语句和 AOP 切入点表达式有时编写起来比较复杂，但如果你在 Visual Studio Code 环境中使用 GitHub Copilot，Spring 工具现在会在这些表达式上方显示CodeLense，让你快速让 GitHub Copilot 为你解释这些语句。相应的提示会先提供一个简短的摘要，随后是更详细的解释。这里有一个演示。 CRON 表达式的语法高亮和验证 当 CRON 表达式用于 注解时，现在可以显示语法高亮，并且如果语法不正确，还会出现错误标记。演示如下。 查询参数名称的新嵌入提示 使用序号引用查询特定参数，现在会显示一个嵌入提示，告诉你该序号所引用的已解析方法参数的名称。 更多 Spring 注解获得内容辅助、跳转定义和查找引用支持 在 Java 源代码中使用 Spring 注解的工作每次发布都会变得更加快捷和轻松。最新的 Spring Boot 工具添加了以下注解的高级功能： 要使用上述所有...
Java on Azure Tooling的更新 – 2024年8月
大家好，欢迎阅读 Java on Azure 开发者工具8月份更新。在本次更新中，我们将介绍在 IntelliJ IDEA 中 Azure Toolkit 对 Azure App Service 提供托管身份支持（Managed Identity），以及宣布 Java 在 Azure 容器应用程序体验上正式发布。我们希望您喜欢这些更新，并享受使用 Azure 工具包的流畅体验。请下载并安装 IntelliJ 的 Azure 工具包。让我们开始吧！ Azure Toolkit for IntelliJ 提升 在Azure App Service上支持Managed Identity 托管身份是 Azure 中的一项功能，可简化应用程序的凭证管理。有关详细信息，请访问这篇文档。 在最新版本中，我们在工具包中为 Azure Web 应用程序添加了托管身份支持。该功能为开发人员提供了使用托管身份进行身份验证和访问 Azure 存储等 Azure 资源的灵活性，而无需直接管理凭据。它有助于降低凭证暴露的风险，并简化各种服务的安全集成。在我们的工具包中将 Java 应用程序部署到 Azure 应用服务时，系统会提示您分配角色以访问 Azure 资源。下面是一个简短的演示。 宣布 Java体验在Azure Container Apps上正式发布（GA） 在五月份的博客中，我们介绍了 IntelliJ IDE...
Java on Visual Studio Code的更新 – 2024年8月
大家好，欢迎来到 Visual Studio Code for Java 八月更新！在这篇博客中，我们将涵盖重要Gradle 更新、更多用户体验改进以及更好的入门体验，马上开始吧！ Gradle 更新 将 Gradle for Java 添加到 Java 插件包中 一些用户可能已经注意到，最近在 Java 插件包中添加了一个名为“Gradle for Java”的插件，我们想介绍一下这一改动背后的故事。 Gradle for Java 插件是一个专门为 Visual Studio Code 提供 Gradle 支持的工具。长期以来，我们已经在这个插件中陆续了加入新功能，包括 Gradle 的构建服务器。不过，由于它是一个独立的插件，很多 Gradle / Java 开发者很难发现它。因此，我们收集了关于该扩展的反馈，最终决定在最近的版本中将其添加到 Java 插件包中。 然而，在将其添加到插件包之前，我们发现该插件的架构需要一些改进。具体来说，该插件会启动多个 JVM 进程来提供不同的功能，这会占用过多的计算资源。因此，我们决定进行一些优化——简单来说，我们将这些不同的 JVM 进程合并为一个，从而减少了 JVM 进程的数量，并显著降低了使用该扩展时的内存消耗。以下是不同项目大小下的内存消耗对比。 我们希望您喜欢我们在该扩展中提供的 Gradle 功能，如果...
Java on Visual Studio Code的更新 – 2024年7月
大家好，欢迎来到 Visual Studio Code 7月份的 Java 更新！本博客将覆盖最新的 Gradle 功能增强、用户体验改进以及新的 Spring 功能，让我们开始吧！ Gradle 功能增强 支持 Gradle 的 HCR （热代码替换） HCR（热代码替换）是 VS Code Java 调试器支持的一项高级功能。它允许您启动调试会话并更改 Java 文件而无需重启，调试器将在运行中的 JVM 中替换代码。以前，这项功能不支持 Gradle 插件中使用的 Gradle 构建服务器。在我们最近的更新中，我们已经实现了这一支持，现在您可以在调试会话中利用 HCR。这里有一个此功能的演示。 要了解有关 HCR 的更多详情，请访问此链接。 委托测试到 Gradle 在我们的最新插件发布中，我们增加了“Delegate Test to Gradle”的支持，这允许您在 VS Code Java 中执行测试中委托Gradle进行测试，确保结果与命令行工具保持一致，并利用 Gradle 工具中的优势。要使用此功能，只需在运行测试之前选择“Delegate Test to Gradle”作为默认测试配置文件。这里有一个如何使用它的演示。 在这次发布中，我们只支持“运行测试”，但我们也计划很快支持“调试测试”，所以请继续关注。下面是这个功能的演示。 要使用上述 Gradle 功能...
Java on Azure Tooling的更新 – 2024年6月
大家好，欢迎阅读 Java on Azure 开发者工具6月份更新。在本次更新中，我们将介绍在 IntelliJ IDEA 中 Azure Toolkit 对 Azure Container Apps 提供的工作负载配置文件支持。我们希望您喜欢这些更新，并享受使用 Azure 工具包的流畅体验。请下载并安装 IntelliJ 的 Azure 工具包。让我们开始吧！ Azure Toolkit for IntelliJ 提升 对 Azure Container Apps 支持工作负荷配置文件 在 5 月份的更新中，我们宣布针对 IntelliJ IDEA 的 Azure 工具包已为具有灵活部署选项的 Azure 容器应用程序提供了支持。 在最新版本中，我们通过工作负载配置文件环境支持进一步增强了这种体验。工作负载配置文件决定了部署在环境中的容器应用程序可用的计算和内存资源量。通过这一增强功能，您可以在 IntelliJ IDEA 中轻松调整工作负载配置文件的最小和最大实例数。此外，您还可以灵活配置每个应用程序，使其运行在容器应用程序环境中最合适的工作负载配置文件上。下面是一个简短的演示。 反馈与建议 如果您感兴趣，请不要犹豫并尝试使用我们的产品吧! 您的反馈和建议对我们非常重要，将有助于我们产品的未来发展。 资源 以下链接和资源能帮助您更好地了解 ...