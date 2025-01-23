.NET中文官方博客

Mar 27, 2025 Post comments count 0 Post likes count 0

Eddie Chen

本文翻译自Wendy Breiding的Unlock new possibilities for AI Evaluations for .NET Microsoft.Extensions.AI.Evaluations 库旨在简化AI评估流程与应用程序的集成。它提供了一个强大的框架，用于评估您的 AI 应用程序并自动评估其性能。 去年11月，我们发布了该库的公开预览版。今天，我们很高兴地宣布，它现已在 dotnet/Extensions 存储库中开源。该代码仓库中包含了一套提供开发生产就绪应用所需的常用功能的库。通过向所有人开放该资源，我们希望帮助开发者更高效地在项目中利用 AI 的强大能力。 新的示例代码 为了帮助您快速上手 Microsoft.Extensions.AI.Evaluations 库，我们发布了一系列新示例代码。这些示例展示了多种应用场景，并演示如何高效利用该库的功能。无论您是经验丰富的开发者，还是刚刚踏上 AI 之旅的新手，这些示例都能为您提供宝贵的见解和实践指导。您可以在我们的 GitHub 代码仓库中查看这些示例。我们鼓励您深入探索、动手实践，并与我们分享您的反馈。您的贡献和意见对我们持续优化和扩展库的功能至关重要。 Azure DevOps 插件简介 希望将 AI 评估集成到您的 Azure DevOps 管道中？我们很高兴地宣布在Marketplace中推出了插件。该插件...